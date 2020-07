Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale consumatosi a Scoglitti, frazione di Vittoria (Ragusa), gravemente ferito il fidanzato 26enne.

Un drammatico incidente stradale si è consumato sulle strade siciliane. Il sinistro è avvenuto in via Pescara a Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa, nella notte tra domenica e lunedì. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter con a bordo una coppia di fidanzati, un ragazzo di 26 anni ed una 17enne, si è scontrato, per cause ancora in fase d’accertamento, con un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia, in direzione Vittoria. Nell’impatto, la giovane adolescente ha perso la vita, mentre il fidanzato è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed i carabinieri, che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita alla giovane ragazza.

Tragedia in provincia di Ragusa, dove una ragazza di soli 17 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale, consumatosi a Scoglitti, frazione di Vittoria, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, intorno alle 2, un motorino su cui viaggiavano una coppia di fidanzati si è scontrato in via Pescara con un’auto che procedeva nel medesimo senso di marcia, in direzione di Vittoria provenendo da Scoglitti.

Sul posto, in pochi minuti, è arrivato il personale medico del 118 che, purtroppo, non ha potuto fare nulla per la giovane 17enne, Eliana Denaro, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Il fidanzato, un ragazzo di 26 anni che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Vittoria. I medici del nosocomio nel ragusano, considerate le gravi condizioni del 26enne, hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale Cervello di Palermo, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni in seconda rianimazione. Secondo i medici, come riporta Fanpage, per il ragazzo saranno decisive le prossime 48 ore.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

I funerali della giovane vittima saranno celebrati oggi, martedì 28 luglio, presso la chiesa Santa Maria Goretti a Vittoria.