Super bella e super sensuale, Samantha De Grenet si mostra così al proprio affezionatissimo pubblico su Instagram. La showgirl riscuote sempre grande consenso.

Incanta e piace ancora a tutti Samantha De Grenet. La ex prezzemolina della televisione continua ad essere un personaggio molto amato. Merito sempre del suo sorriso, rimasto lo stesso degli anni ’80 e ’90, il periodo in cui abbiamo potuto ammirare tante volte in televisione la oggi 49enne valletta ed ex modella originaria di Roma.

Oggi lei si gode la famiglia, gli amici ed il sole e il mare di Isola Rossa, a Monte Argentario in Maremma. Quello è uno dei posti più belli che ci siano in Italia, per paesaggi, tranquillità e per la buona cucina. Ed immancabilmente anche per Samantha arriva il momento di cimentarsi con la Black and White Challenge. Con le donne a supporto di altre donne. La De Grenet mostra tutta la propria solidarietà verso le sue pari ruolo al mondo con uno scatto in bianco e nero che conquista.

Samantha De Grenet, bella come ce la ricordiamo