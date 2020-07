Si accorge che la moglie se la sta spassando alle sue spalle con l’amante. E proprio all’aperto, sul mare. A quel punto questo marito non ci vede più dalla rabbia.

Grossi guai per vicissitudini in provincia di Napoli, dove a Torre del Greco un uomo scopre che la propria donna ha un amante. I due si erano dati segretamente appuntamento sugli scogli, per una bella mattina con vista mare. Il tutto alle spalle del poveretto tradito, che mai e poi mai avrebbe potuto scoprirli. E invece no.

Lui li ha visti, e la moglie non ha potuto fare niente per difendere la propria, infedele condotta. Il marito tradito ha dato in escandescenze, ricoprendo entrambi di insulti. Ma ben presto non è riuscito a contenere la rabbia, la delusione e la frustrazione per avere dovuto vivere una simile, triste situazione. E così è passato ai fatti. Cosa ha combinato questo marito tradito? Lui si è voluto prendere una singolare vendetta, scaraventando il motorino del rivale in amore sugli scogli.

Amante, furiosa vedetta da parte del marito tradito

Chissà da quanto andava avanti questa tresca. Ma poco importa, perché l’amante ha avuto quel che si merita, con una bella gatta da pelare, nella mente dell’uomo che ha dovuto assaggiare il frutto amaro della infedeltà. Impossibile resistere a questo impeto di gelosia. Probabilmente poi saranno intervenute anche le forze dell’ordine, data l’eccezionalità dell’evento. Gli sviluppi non sono ancora noti.

