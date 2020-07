Selfie sensuale in bianco e nero per Emma Marrone – FOTO

Anche Emma Marrone ha aderito alla #blackandwhite challenge su Instagram, tornata alla ribalta con il discorso di Alexandria Ocasio-Cortez

Negli ultimi giorni su Instagram c’è stata un’esplosione di selfie in bianco e nero con gli hashtag #ChallengeAccepted e #WomenSupportingWomen, anche da parte di molte attrici e cantanti italiane, come Emma Marrone. La “black and white challenge” su Instagram sta spopolando soprattutto tra le celebritĂ che l’hanno fatta diventare in poco tempo virale sui social.

Dove nasce la “black and white challenge”? Si tratta di un trand che spunta fuori ciclicamente, a seconda degli eventi sociali e vuole trasmettere positività e sorellanza/fratellanza tra le persone. In quest’ultimo caso specifico è riferita allo speech della politica Alexandria Ocasio-Cortez contro gli insulti sessisti ricevuti da un collega. Dopo l’evento Instagram è stato invaso da foto in bianco e nero di donne famose e non solo, scattate in pose sensuali e accompagnate dagli hashtag #WomenSupportingWomen #WomenEmpoweringWomen.

“Challenge Accepted” anche per Emma Marrone