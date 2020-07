Sharon Stone intramontabile: è una bellezza rara, la sensualità – Foto

Sharon Stone bellezza senza tempo: l’attrice, a 62 anni, zittisce tutte le donne più giovani. La sua classe ed eleganza conquistano tutti, foto.

Visualizza questo post su Instagram Work Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) in data: 28 Lug 2020 alle ore 11:18 PDT

Sharon Stone, a 62 anni, resta una delle donne più belle del mondo. La bellezza, la classe, l’eleganza e la sensualità con cui ha conquistato il mondo sono ancora senza tempo. Sono poche, infatti, le donne nel mondo in grado di poter competere con la Stone che, su Instagram, si mostra spesso totalmente al naturale lasciando tutti senza fiato.

Nella foto che vedete qui in alto, tratta da un set, la stone conferma tutto il suo fascino con cui colpì anche Pippo Baudo che ebbe l’occasione di conoscerla durante uno dei tanti Festival di Sanremo che ha condotto.

Sharon Stone, il retroscena di Pippo Baudo

Sharon Stone non smette di stupire e di conquistare fans nel mondo. Tra i suoi ammiratori spunta anche Pippo Baudo che, rispondendo alle domande di Cecilia Gentile nella serata del “Riano Festival nelle Cave 2012”, raccontò i dettagli dell’incontro con la diva di Hollywood.

“Sharon Stone? Un giorno vado a trovarla nel suo albergo, entro nella stanza e lei era distesa sul letto solo con gli slip. Lei mi disse: ‘Look me’. Io la guardo meravigliato. Mi dice di togliermi gli occhiali, me li pulisce e mi ridice: ‘Look me again’. Ed io la guardo ma non faccio nulla. Poi parliamo solo del programma del giorno dopo. L’indomani, prima dell’inizio della trasmissione, lei arriva, mi toglie gli occhiali, me li pulisce e mi ripete: ‘Look me!’. Solo a quel punto ho capito che avevo perso un’occasione…”.

In questa foto, la Stone sfoggia tutto il suo fascino senza tempo continuando a far innamorare uomini e donne anche della sua semplicità e umiltà.

