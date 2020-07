Simona Ventura, le parole inaspettate su Lorella Cuccarini

Simona Ventura ripercorre la sua partecipazione al Magna Grecia Awards e spiazza tutti con le parole per la collega

Simona Ventura dalla Puglia, tra vacanza e impegni di lavoro manda su Instagram un messaggio che non passa inosservato. Dopo un po’ di tintarella in barca Super Simo ha partecipato al Magna Grecia Awards e in questa occasione ha scattato delle foto molto belle che la ritraggono in compagnia di due donne dello spettacolo.

Donne di rilievo a cui lei ha dedicato un post con delle parole inaspettate. Sono la grande etoile Carla Fracci e la sua collega Lorella Cuccarini. Simona ha voluto immortalare questo momento con una serie di selfie che poi mostra entusiasta sul suo profilo.

A corredo della foto scrive: “@carlafracciita @lcuccarini 2 grandi donne, 2 artiste… Ma soprattutto 2 grandissime professioniste da cui imparare. Dividere il @magnagreciaawardsofficial con voi è stato un grande onore. A presto!”.

Parole semplici ma di grande apprezzamento per le due donne che lei definisce come simbolo di grande esempio dalla quali poter imparare. Una grande ammissione da parte della conduttrice che per anni è stata il volto di punta della Rai, poi passata a Mediaset e ora di nuovo tornata da mamma Rai. Al giorno d’oggi che spesso c’è grande sfida e invidia tra le star della televisione, il messaggio di Super Simo è stato super apprezzato e premiato con un sacco di “mi piace” e di commenti.

Simona Ventura, vacanze in Puglia in attesa della tv

Simona Ventura continua le sue vacanze in Puglia in compagnia di Giovanni Terzi, il suo compagno. Tra un bagno in mare, un po’ di abbronzatura e dediche romantiche trova anche il tempo di fare un saluto ad un amico molto particolare: Al bano e la sua compagna Loredana Lecciso.

Per il cantante di Cellino San Marco la conduttrice ha parole di apprezzamento che scrive a corredo della foto che pubblica su Instagram: “La storia di un’amicizia… la storia di un grande uomo, nato nella terra di #Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie @albano_carrisi, per come mi insegni la vita da tempo @terzigio ❤️ @loredanalecciso_”.

Un rapporto di lunga data secondo quanto scrive super Simo che molti non conoscevano e per i quali è stata una piacevole scoperta. Valanga di like e commenti.

Un’estate intensa dunque quella di Simona Ventura che si prepara a tornare in tv. In molti vorrebbero sapere dove, come e quando la rivedremo. C’erano stati dei rumors su una sua possibile presenza al fianco di Alfonso Signorini nel Gf Vip subito smentiti proprio da Simona.

Dalle indiscrezioni che trapelano pare che non ci siano dei programmi per la conduttrice nei nuovi palinsesti Rai ma molte sono le voci circolate di nuovi progetti. Per capire bene se vedremo Simona presto in tv bisognerà attendere.

