Simona Ventura: in vacanza con qualche chilo di troppo

Simona Ventura è stata immortalata in vacanza con qualche chilo in più: “Non m’interessa più sembrare una 30enne”

Simona Ventura è in Puglia con il suo futuro sposo, il giornalista Giovanni Terzi. La conduttrice Torinese si mostra con forme molto rotonde, l’aumento di peso è dovuto al periodo di lockdown. Lei stessa dice che non le importa: “Sto bene così, non m’interessa sembrare una 30enne”. Infondo, Simona Ventura ha 55 anni e sta per sposarsi con il compagno al quale è legata da 1 anno e mezzo. La cerimonia si terrà a Rimini, ma ancora i dettagli sono segreti. La Ventura ha ragione a fregarsene dei pregiudizi sulla sua forma fisica. Abbiamo preso tutti qualche chilo in più, durante questo periodo estenuante per il nostro paese e per il mondo intero. E i chili si prendono e si perdono, non c’è motivo di preoccuparsi.

La Ventura diffonde un messaggio positivo sul corpo per le donne

La conduttrice diffonde un messaggio positivo per tutti quanti, e cioè che bisogna accettarsi per come si è e non per come gli altri ci vorrebbero vedere. D’altronde come lei stessa dice, non ha più 30 anni, quindi è inutile cercare di dimostrare il contrario.

Un tema delicato questo viste le innumerevoli problematiche causate dal “body shaming”. L’umiliazione delle persone attraverso commenti spiacevoli sulla forma fisica. I personaggi famosi si sa, sono sottoposti a queste pressioni sull’aspetto fisico più di chiunque altro. Nell’immaginario collettivo, se lavori nel mondo dello spettacolo devi essere sempre perfetta. Simona Ventura lo sa bene dal momento che vanta più di 30 anni di carriera televisiva. Lei è abituata a stare sotto i riflettori sia sul lavoro che nella vita privata. Per questo motivo la sua è una scelta coraggiosa.

La scelta di una donna di 55 anni che non ha paura di mostrare le sue curve, e non ha paura del giudizio degli altri. Allora grazie Simona per dare questo esempio a tutte le donne.

