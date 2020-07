Vittoria Puccini, capelli al vento e sorriso che incanta: uno schianto – FOTO

Vittoria Puccini ha regalato ai tantissimi ammiratori che la seguono sui social una foto in cui traspare tutto il suo fascino e la sua bellezza

Bella come poche, Vittoria Puccini continua a regalare emozioni ai suoi fan anche attraverso una semplice foto pubblicata su Instagram. Lo scatto in bianco e nero ritrae l’affascinante attrice italiana vestita con una canotta scura. L’attenzione dei follower √® inevitabilmente attirata dal suo smagliante sorriso che ben si combina con l’intensit√† dello sguardo. I capelli poi, ricci e ribelli in balia del vento, riescono ad incorniciare perfettamente il bellissimo volto. La foto che Vittoria Puccini ha pubblicato √® stata cos√¨ apprezzata da superare in meno di un’ora 8mila cuoricini e commenti. Sar√† certamente merito dell’invidiabile bellezza dell’attrice che forte dei suoi 38 anni pu√≤ permettersi di mostrarsi senza trucco e la necessit√† di usare filtri diversi dal semplice bianco e nero.

La carriera di Vittoria Puccini

Visualizza questo post su Instagram #challengeaccepted @bennipi @elenasofiaricci_officialpage @cristina__marino @mariamendola09 we are LOVE ‚̧ԳŹ Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial) in data: 28 Lug 2020 alle ore 7:15 PDT

Vittoria Puccini ha iniziato giovanissima la sua straordinaria carriera entrando nel cuore di milioni di italiani grazie alla sua interpretazione della romantica e tenace Elisa di Rivombrosa. Una fiction che oltre alla popolarit√† le ha portato l’amore dell’ex compagno Alessandro Preziosi con cui nel 2006 ha avuto la figlia Elena. Il suo volto √® sempre associato a fiction di successo, per la tv ha infatti lavorato tra le altre in “La baronessa di Carini” nel 2007, “Violetta” nel 2011, “Romanzo famigliare” del 2018. A breve vestir√† i panni di Anna, una donne forte e coraggiosa che dovr√† difendersi da un’accusa infamante nella miniserie “La Fuggitiva“, che andr√† in onda probabilmente ad inizio 2021 sulla Rai. Sul grande schermo, dopo l’esordio nel 2000 con “Tutto l’amore che c’√®” di Sergio Rubini ha continuato a collaborare con grandi nomi del cinema.

Visualizza questo post su Instagram Just me ūüíĀ‚Äć‚ôÄÔłŹ Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial) in data: 19 Gen 2020 alle ore 3:36 PST

Da Pupi Avati a Gabriele Muccino passando per Ferzan √Ėzpetek, Vittoria Puccini¬†√® riuscita sempre a farsi apprezzare per le sue doti di attrice.