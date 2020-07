WhatsApp Business, cos’è e come funziona l’app per aziende

WhatsApp Business può essere un’utile strumento per la comunicazione per piccole e medie aziende: vediamo cos’è e come funziona questa app

WhatsApp Business è una versione della famosa app di messaggistica istantanea pensata per le aziende. È esistente a partire dal 2018, ma viene arricchita costantemente di nuovi funzioni update dopo update. Perciò può essere molto utile nei vostri piani di comunicazione. Come detto, sono oltre due anni che la versione per brand è disponibile al grande pubblico.

Parliamo dunque di una feature a disposizione per piccole e medie imprese consentendo di poter stare in contatto con i propri clienti. Ma cos’è e come funziona WhatsApp Business? Attivare un account business consente di aggiungere all’immagine di profilo anche una descrizione della vostra azienda, ma non solo.

