Beautiful, anticipazioni puntata 30 luglio: Thomas sfrutta Douglas per…

Beautiful, anticipazioni: Liam si arrende a Steffy, pentendosene la mattina dopo. Nel frattempo Thomas sfrutta Douglas per convincere Hope.

Nelle ultime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 abbiamo visto la festa in spiaggia di Steffy risolversi in un disastro dietro l’altro. Dopo che Hope ha chiamato Phoebe con il nome di Beth e Thomas ha drogato Liam, i due se ne sono andati insieme a Douglas, lasciando Liam e Steffy da soli. Un grave errore di calcolo da parte di Hope, che non sarà affatto contenta di scoprire che tra la sorellastra e l’ex marito è scattato di nuovo qualcosa. Nel frattempo, Thomas usa tutte le carte a sua disposizione per farla cedere.

Beautiful, anticipazioni: Hope accetterà la proposta?

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Thomas chiederà a Hope di sposarlo e userà Douglas per convincerla ad accettare l’anello di fidanzamento. La giovane Logan ha infatti un debole per il bambino, che spesso ha inconsciamente sfruttato per colmare il vuoto lasciato da Beth. Ma il legame con Douglas sarà sufficiente per spingerla verso un passo così importante?

Sicuramente, un ruolo di un certo rilievo in questa direzione sarà svolto dalla confessione di Liam. Il figlio di Bill Spencer, annebbiato dalla droga sciolta nel suo Margarita, ha trascorso una notte di passione insieme a Steffy, e adesso si sente talmente in colpa da raccontarlo senza esitazione ad Hope. Una mossa fin troppo sconsiderata? Può darsi. Continuate a seguirci per scoprirlo!

