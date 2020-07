Belen e la relazione con Antinolfi, le ultime clamorose novità

La relazione tra Belen ed Antinolfi sembra essere stata poco più che un fuoco di paglia. A meno di un mese dalle foto di Capri, lei è già andata avanti.

Sembra essere giunta al capolinea la relazione tra Belen Rodriguez e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. La storia non è durata poi molto, giusto il tempo di qualche scatto pubblicato in anteprima da Chi, tanto che alcuni parlano di relazione costruita ad hoc per le copertine. Recentemente era addirittura uscita un’intervista della madre di Adinolfi, che ammetteva di aver spinto lei il figlio tra le braccia di Belen.

Belen ed Antinolfi: lei ha una nuova fiamma?

Che tra la bella showgirl e il giovane imprenditore non ci fosse tutto questo grande amore, era piuttosto evidente, ma non tutti credono che la relazione proprio montata. Alcuni suppongono, piuttosto, che Belen abbia usato le armi della seduzione per far ingelosire l’ex marito, Stefano Di Martino. Al di là delle voci di corridoio, comunque, ciò che è certo è che Belen ha preferito la compagnia degli amici a quella di Antinolfi. La vediamo qui sopra insieme ad alcuni di loro e al fedelissimo Mattia Ferrari. Secondo alcune voci, anche Antinolfi l’avrebbe raggiunta ad Ibiza, ma non si sono vere e proprie prove a riguardo.

Voci molto più consistenti vogliono che Belen sia già andata avanti ed abbia ora una nuova fiamma. Nulla di confermato, ma le notizie corrono rapide quando le interazioni avvengono sui social. Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl si starebbe sentendo con l’attore Michele Morrone, con il quale si è scambiata alcuni messaggi ambigui su Instagram.

