Casa di Carta, Raquel Murillo pubblica un ricordo commovente – Foto

La Raquel Murillo de la Casa di Carta su Instagram con una foto che stuzzica la fantasia, ricordo commovente o altro?

Bella, sensuale, senza paura e piana di energia, sul set e nella vita. E’ la biondissima Itziar Ituño, la notissima Raquel Murillo de “La casa di carta” che tutti abbiamo imparato a conoscere grazie alla fortunatissima serie spagnola targata Netflix diventata un successo mondiale, premiata con un International Emmy Award.

Raquel è una guerriera nella serie e anche nella vita. Ha dichiarati di aver sconfitto il Covid-19 e come accade nel film anche di fare guerra al governo spagnolo per via della sua “superficialità”. Ma ora sta bene, è più in forma che mai e lo mostra negli ultimi scatti pubblicati su Instagram.

Molti sono dedicati proprio alla serie che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Alcuni con il suo compagno di avventure, il noto Professore, altri con le sue “colleghe”. E proprio l’ultimo post di Itziar Ituño stuzzica la curiosità dei suoi fan.

Una foto molto bella e sensuale in cui compaiono tutte le donne de La casa di Carta: Nairobi, Tokyo, lei al centro, Alison Parker e Stoccolma. La bella attrice spagnola scrive: “Empieza el matriarcado✊”.

E così tutti si chiedono un’anticipazione sulla prossima serie o un ricordo commovente del passato? L’ex ispettrice e ora capo della banda al fianco del Professore parla di matriarcato e potere alle donne, saranno loro a guidare la prossima missione delle tute rosse? Tutti se lo chiedono in attesa di vedere loro e gli altri de La Casa di Carta in azione. Ma quando potremmo vedere la nuova serie? Ci sono delle novità.

