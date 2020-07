La conduttrice Caterina Balivo in spiaggia con la famiglia, mostra un fisico incantevole e un portamento elegante

La conduttrice campana sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella sua terra d’origine. Ed è proprio con un post social che ricorda i vecchi tempi passati nella sua regione, quando era una ragazzina. La Balivo ricorda quei posti con grande affetto, erano gli stessi posti dove con sua sorella e le sue amiche a 18 anni si divertivano, tra una serata in discoteca e una colazione molto mattiniera in cornetteria. Un’emozione ritornare con i propri figli nei luoghi della gioventù, quasi a rivivere quei momenti. Ed qui a casa sua, che la conduttrice del programma Vieni da me si dice grata per questi giorni di relax in famiglia e con gli amici. La bella conduttrice conclude dicendo che nonostante il tempo passi, lei è soddisfatta e felice di averlo vissuto proprio come voleva. Una frase di grande ispirazione che non lascia spazio a rimpianti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria Pia Calzone, “Donna Imma” ha caldo e rimedia così – FOTO

Caterina Balivo, in vacanza lancia challenge esemplari

Caterina Balivo condivide una challenge sulla solidarietà fra donne. Con questa challenge la Balivo porta all’attenzione un fatto che capita spesso di vedere e sentire. Sono le critiche e i giudizi negativi che a volte le donne si fanno tra loro. Con questa challenge la Balivo vuole diffondere il messaggio, che le donne dovrebbero prendersi cura tra loro e non criticarsi a vicenda. La challenge consiste nel condividere una propria foto in bianco in nero, e scrivere “challenge accepted”, menzionando il nome di chi ti ha nominato. Passando poi la challenge ad altre 50 donne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Melissa Satta illegale sul gommone: bikini rosso fuoco e lato A spettacolare – Foto

Un messaggio che ci voleva, sopratutto in questi anni in cui il concetto di aspetto fisico sui social media, sta diventando un problema perché se non si è perfetti si teme il giudizio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter