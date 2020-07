Chiara Maci si butta in acqua, prima però ammirare il lato B, stupendo – FOTO

View this post on Instagram

Smart Home. Siamo partiti da questo concetto quando abbiamo deciso di collaborare insieme, io e @samsungitalia . Volevo rendere moderna, comoda, veloce, “Smart” la mia nuova, antica, casa. Pensavo fosse impossible. E invece, rifacendo l’impianto elettrico e installando i giusti elettrodomestici sono riuscita ad avere il controllo totale della casa anche fuori casa. Tutti gli elettrodomestici che ho in casa parlano tra di loro, sono connessi e questo si tramuta in una comodità incredibile. Ora sono in viaggio e posso controllare cosa è rimasto in frigorifero, spegnere i condizionatori, la tv, la lavatrice. Io continuo a pensare che il design funzionale sia anche questo. Qui in foto io e il mio fedelissimo Family Hub, che è con me da tre anni e continua ad avere prestazioni super 💪🏻 Oggi pomeriggio vi posto la cucina intera. Siete curiosi? #home #angolidicasa #FamilyHub #SamsungSmartHome #ad