Covid-19, la Spagna fa tremare l’Europa: record di casi

Covid-19, la situazione in Spagna è nuovamente allarmante: record di nuovi casi dal 2 maggio.

Il Coronavirus continua a diffondersi nel mondo con un ritmo incalzante. La situazione in diverse zone del pianeta è decisamente allarmante, con casi e decessi in aumento. Secondo i dati, il numero dei casi complessivi ammonta a 16,7 milioni. In Europa, dopo alcuni mesi difficili, il trend stava migliorando con l’arrivo dell’estate. Dopo alcune settimane, invece, la situazione si è nuovamente complicata. In Gran Bretagna, le autorità hanno spiegato che sono stati registrati altri 763 casi nelle ultime 24 ore. In Spagna, invece, i numeri preoccupano tutti: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.153 nuovi contagiati. I governi di alcuni stati europei stanno dissuadendo i propri cittadini dal partire per la Spagna.

