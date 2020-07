Eleonora Pedron in costume fa impazzire: che lato B – Foto

Eleonora Pedron in costume, sdraiata sulla spiaggia, lascia tutti senza parole: con un bikini nero, apparentemente casto, sfoggia il corpo perfetto, foto.

Visualizza questo post su Instagram 🦀 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:34 PDT

Eleonora Pedron sempre piĂą bella. PiĂą passano gli anni e piĂą l’ex Miss Italia diventa bella come sottolineano i fans che la trovano assolutamente meravigliosa. Sono passati anni da quando la Pedron è diventata la reginetta della bellezza italiana. Nel corso del tempo, oltre a continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo, ha anche avuto una lunga storia d’amore con Max Biaggi da cui ha avuto due figli.

L’amore e la maternitĂ l’hanno resa ancora piĂą bella come sottolineano i fans. “Che fotografia spettacolare”, “Stupenda”, “Tu sei la perfezione”, “La classe che hai tu in poche la possiedono”, “Incantevole”, “Stupenda”, scrivono gli utenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Anna Tatangelo, la buonanotte ai follower: sensualitĂ ed eros. Bellezza – FOTO

Eleonora Pedron, amore a gonfie vele con Fabio Troiano

Visualizza questo post su Instagram …e quindi buon compleanno @eleonorapedron ❤️ Un post condiviso da Fabio Troiano (@fabiotroiano) in data: 13 Lug 2020 alle ore 1:52 PDT

In occasione del compleanno della sua Eleonora Pedron che, lo scorso 13 luglio ha compiuto 38 anni, Fabio Troiano ha pubblicato la foto che vedete qui in alto lasciandosi andare ad una splendida dedica d’amore per la compagna.

Con Fabio Troiano, la Pedron ha ritrovato il sorriso. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ricordando l’inizio della storia d’amore con l’attore, aveva dichiarato: “L’ho conosciuto in viaggio, eravamo in treno nella stessa carrozza e ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione: bisogna saperli prendere i treni quando passano!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Federica Pellegrini: la FOTO da urlo sul trampolino, bellissima

A Max Biaggi, invece, resterĂ legata per i figli Ines e Leon: “Gli vorrò sempre un gran bene, è il papĂ dei miei figli. Abbiamo vissuto insieme dodici anni”, aveva detto sempre a Verisismo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter