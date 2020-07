Prende corpo la voce Elisabetta Gregoraci Matteo Mammì, con la ex di Briatore e l’ex di Diletta Leotta che starebbero sviluppando una certa affinità.

Emerge un flirt che, se confermato, avrebbe del clamoroso. E riguarda Elisabetta Gregoraci e Matteo Mammì. Se lei non ha bisogno di presentazioni e risulta essere ben nota per essere stata a lungo la moglie di Flavio Briatore, lui ha fatto parlare di sè sempre per questioni d’amore.

Mammì infatti ha ricoperto a lungo delle posizioni di rilievo come alto dirigente di Sky Italia, a febbraio del 2019 però ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo. Ma soprattutto, il classe 1976 è stato legato a sua volta per diverso tempo con Diletta Leotta, prima della fine della loro relazione circa un anno e mezzo fa. Il gossip Elisabetta Gregoraci Matteo Mammì proviene da ‘Chi’. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini afferma che la 40enne calabrese e questo suo potenziale nuovo compagno si starebbero frequentando da diverse settimane.

