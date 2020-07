Eva Henger continua ad essere attivissima sui social: la stella ungherese ha postato due foto favolose mostrando uno stacco di coscia fenomenale.

Eva Henger è una donna bellissima. La stella ungherese raggiunse in passato la popolarità partecipando e vincendo in alcuni concorsi di bellezza e prendendo parte ad alcuni -celebri- film a luci rosse. Nonostante un’età non più giovanissima, Eva è ancora in splendida forma e i suoi scatti su Instagram sono sempre fenomenali. La splendida nativa di Győr ama mettere in mostra le sue ‘curve’ da infarto lasciando spesso i fan a bocca aperta.

