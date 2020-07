L’intervento di Andrea Bocelli in Senato fa discutere: interviene il rapper Fedez

Il tenore Andrea Bocelli è al centro di una forte polemica dopo l’incontro al Senato durante il quale ha espresso delle opinioni piuttosto controverse riguardo il periodo di lockdown e l’emergenza Coronavirus.

Oltre ad avere dichiarato di essersi sentito privato della propria libertà, ha sottolineato come non abbia conosciuto nessuno che abbia avuto bisogno della terapia intensiva o più in generale nessuno che fosse stato contagiato dal Coronavirus. Come se questa fosse una giustificazione necessaria per sottovalutare la situazione attuale o peggio, minimizzare quanto vissuto nei mesi scorsi. Per di più lo stesso tenero aveva dichiarato di aver contratto il virus lo scorso Marzo, contraddicendo così quando detto.

LEGGI ANCHE -> Fedez il VIDEO d’addio a Chiara Ferragni

La polemica nasce non solo per le sue dichiarazioni ma anche perchè proprio Andrea Bocelli si è reso protagonista in più occasioni durante il lockdown a eventi organizzati per raccogliere fondi o per intrattenere il pubblico con la propria musica in un momento particolarmente complicato. Inoltre nella giornata di Pasqua la sua esibizione presso il Duomo di Milano ha fatto il giro del mondo oltre ad aver emozionato tutto il Paese.

Fedez commenta le dichiarazioni di Andrea Bocelli

Durante i mesi di chiusura il tenore fu ospite di Fedez, che tramite il proprio profilo Instagram decise di organizzare dei veri e propri “live”, portando ospiti alcuni dei principali artisti italiani. Il rapper, noto per non mandarle a dire, non è riuscito a stare in silenzio dinnanzi a questo e con un semplice commento sul profilo Twitter ha commentato l’accaduto in modo semplice e conciso.

“Io senza parole. Boh”

Nessuno si sarebbe mai aspettato un’uscita simile da Bocelli che per giustificarsi ha dichiarato di essere stato frainteso. Sembra quindi che milioni di persone abbiano capito male o forse il tenore sta solo cercando di mettere una toppa su quanto detto. Vedremo cosa ci riserverà la sua prossima uscita pubblica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.