Giulia Salemi, serie di foto con solo lato B, che spettacolo

Giulia Salemi si gode la sua estate e per salutare la Sardegna, in barca, si mostra di schiena e concede pose sexy a tutti i suoi followers

Pose sensuali, fisico da urlo e paradisi italiani invidiabili. È questa la calda estate di Giulia Salemi che giorno dopo giorno non dà tregua ai suoi fan con scatti da capogiro. Oltre un milione di follower la seguono su Instagram e non si perdono nemmeno un attimo della sua vita.

Tra le influencer più apprezzate del momento Giulia si è fatta conoscere anche sul piccolo schermo con la sua partecipazione a Pechino Express e al Grande Fratello Vip e la sua conseguente storia con Francesco Monte. Due esperienze intense che l’hanno consacrata.

Sempre solare, spontanea e vivace in tutta la sua bellezza italo-persiana la modella classe 1993 si sta rilassando in vacanza dopo alcuni appuntamenti nel sud Italia nei quali ha parlato del suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”.

Poi è scappata in Sardegna e da qui arriva il fuoco che il suo fisico sprigiona. Scatti in barca e solo lato B in primo piano. Una sirena che spunta tra le acque è Giulia che si mostra di schiena prima seduta con i lunghi capelli nero corvino che le scendono sulle spalle e un costume che le accompagna ma non troppo le natiche e poi una tutta sdraiata con gambe lunghissime e il suo fondoschiena che scoppia.

Lei come sempre ironizza e scrive: “I colori del mare … naturali come le mie pose 😂 ciao Sardegna :)”. Tripudio di commenti che le ricordano l’autenticità della sua bellezza tutta al naturale.

