Heather Parisi, paura a Hong Kong per il Covid-19: “La città è in ginocchio”

Heather Parisi ha raccontato la sua vita a Hong Kong ora che è stato colpita dalla terza ondata dell’emergenza Coronavirus

Heather Parisi e il suo marito Umberto Maria Azolin hanno parlato di come stanno trascorrendo questo periodo di emergenza Coronavirus a Hong Kong. La famiglia vive insieme quindi, oltre Heather e Umberto Maria, anche i due figli Elizabeth e Dylan. Parisi ha spesso spiegato ai suoi ammiratori riguardo quanto stava accadendo in Cina sul Covid-19.

All’inizio la showgirl invitava tutti a non uscire da casa, a mettere sempre la mascherina. Hong Kong è ancora in si piena emergenza Covid. E così la ballerina su YouTube ha raccontato come sta succedendo in Cina. “Da domani si può ancora uscire, però dobbiamo utilizzare la mascherina anche all’esterno“. Precedentemente era stato possibile qui nei luoghi all’aperto togliersi ovvero anche abbassarsi la mascherina.

