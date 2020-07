Dopo Eliana, è morto anche il fidanzato Filippo Calvo, la giovane coppia rimasta coinvolta in un incidente in scooter a Scoglitti, in provincia di Ragusa.

Non ce l’ha fatta Filippo Calvo, il ragazzo di 20 anni ricoverato in ospedale a seguito di un drammatico incidente stradale a Scoglitti, in provincia di Ragusa. Il 20enne nella notte tra domenica e lunedì si trovava a bordo di uno scooter insieme alla fidanzata, Eliana Denaro, 17 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato contro un’auto e i due sono stati sbalzati dalla sella finendo sull’asfalto. La 17enne è deceduta sul colpo, mentre Filippo è stato portato in ospedale a Vittoria, dove i medici, considerate le gravi condizioni, hanno disposto il trasferimento al Cervello di Palermo, dove il ragazzo è deceduto poche ore più tardi.

Leggi anche —> Drammatico incidente in scooter: muore giovane ragazza, grave il fidanzato

Ragusa, incidente in scooter: dopo Eliana muore anche il fidanzato 20enne ricoverato in ospedale

È deceduto all’alba di ieri mattina, martedì 28 luglio, Filippo Calvo il ragazzo 20enne rimasto coinvolto nel terribile incidente consumatosi nella notte tra domenica e lunedì a Scoglitti, frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei medici dell’ospedale Cervello di Palermo che hanno provato in tutti i modi a salvare la vita al 20enne. Il giovane nella notte tra domenica e lunedì stava percorrendo in scooter, insieme alla fidanzata di 17 anni, via Pescara, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto che procedeva nella stessa direzione. I due fidanzati, nell’impatto, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, sono stati sbalzati dalla sella finendo sull’asfalto.

I sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per la 17enne, Eliana Denaro, di cui è stato possibile constatarne solo il decesso, sopraggiunto sul colpo. Filippo, invece, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Vittoria per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione del nosocomio del capoluogo siciliano, dove poche ore dopo è deceduto per via dei traumi riportati.

Sulle cause e la dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia.

Leggi anche —> Incidente a Mykonos: si indaga sulle auto noleggiate. Il motivo

Le esequie della 17enne verranno celebrate oggi, mercoledì 29 luglio, presso la chiesa Santa Maria Goretti a Vittoria, dove il Comune ha proclamato il lutto cittadino.