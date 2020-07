Karina Cascella unica: il fisico più bello di Instagram – FOTO

Karina Cascella, brillante su Instagram accende il desiderio d’amore dei fan con un outfit estivo di tutto rispetto: chapeau!

Ricchezza in carne per Karina Cascella, la web influencer del momento che squarcia come una lama nel burro la concorrenza più spietata di Instagram.

Già affermatasi negli studi televisivi di Mediaset, in qualità di tronista femminile nell’inedito palinsesto pomeridiano di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, oggi ravviva il suo fascino, nelle vesti di opinionista del Gossip.

Karina Cascella oggi appare sempre in prima linea nei salotti mediatici dei pettegloezzi e sfrutta la sua esperienza di protagonista dei talk show più ammirati, per portare la buona novella alle personalità emergenti nel mondo dello spettacolo.

Un gesto di sana approvazione per i fan di Karina Cascella