Maddalena Corvaglia, la maglia è trasparente e il seno è evidente – FOTO

Esplosiva e struggente Maddalena Corvaglia in camicia da notte trapsarente: in ricordo di un passato ricco di successi

Momenti di piacere unico e sensuale per Maddalena Corvaglia in ricordo di un passato glorioso e intimo per la conduttrice televisiva. Specializzata in showgirl ha ultimato il suo curriculum con scatti bollenti sui social.

Il pieno di likes di Instagram è una dimostrazione di fama al settimo cielo per la nativa di Galatina, una sexy bomba, celebre tra i suoi 1,2 milioni di followers. Nelle ultime uscite Maddalena si è travestitia in web influencer e ha sfruttato alcuni scatti del suo magnifico repertorio di donna immagine per incrementare il bottino di visualizzazoni.

“Correva l’anno 2007…” per Maddalena Corvaglia, quando dimostrava tutto il piacere del suo aspetto fisico tra apparizioni senza veli e pose seducenti durante i momenti di caldo rovente, tipico dell’estate.

Un richiamo al desiderio della passione sfrenata quando indossava quei camici da notte trasparenti e scoperti di intimo. Due bombe prorompenti, visibili in tutta la loro interezza trasparivano da quel dècollète dinamico e lucente.

Anche oggi Maddalena Corvaglia può vantare queste caratteristiche, considerata la sua giovane età di 40 primavere e quella folta chioma bionda da blondegirl del suo unico e inimitabile hair style che richiama a gran voce sentimenti proibiti tra i fan.

