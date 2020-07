Sembra quasi una sfida tra ex veline, alla quale Maddalena Corvaglia non può tirarsi indietro. Se la ex amica Elisabetta Canalis ammalia, lei non è da meno.

Visualizza questo post su Instagram Cristallo Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 29 Lug 2020 alle ore 1:17 PDT

Anche Maddalena Corvaglia è in vacanza, e per trascorrere i suoi giorni di riposo in famiglia la biona ex velina ha scelto la sua Puglia. La 40enne originaria di Galatina si trova proprio dalle sue parti. E sta costellando il proprio profilo personale Instagram di scatti meravigliosi.

Si va dai momenti felici con il figlio ed anche gli amici, ad altri nei quali lei fa sfoggio in maniera maestosa di tutte le ‘armi di seduzione di massa’ delle quali è dotata. La Maddie è davvero uno spettacolo unico e sensazionale. Ed anche se l’età non è più certo verdissima, l’aspetto fisico e l’avvenenza sono rimasti gli stessi di quando, ad inizio anni 2000, incantava l’Italia tutta sul bancone di ‘Striscia la Notizia’.

Con lei c’era Elisabetta Canalis, che nel corso del tempo è diventata sua amica. Ma poi questo rapporto di fiducia pare si sia incrinato fino a rompersi del tutto in maniera definitiva all’incirca un anno fa. Per molti dei followers di Maddalena però poco importa. Perché l’importante è che lei li delizi con le sue foto. Ed una delle ultime assolve al meglio a questo compito. La Corvaglia è ritratta con un costume da bagno blu che quasi si confonde con l’azzurro dell’acqua.

Maddalena Corvaglia, la pugliese è incantevole

Visualizza questo post su Instagram Baci Dal Salento 💋 Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 19 Lug 2020 alle ore 12:32 PDT

E la ex velina scrive “Cristallo”, a sottolineare la chiarezza e la purezza che questa immagine suggeriscono. Lei si lascia cullare come tanti di noi vorrebbero fare. Magari con una donna bella quanto lei al proprio fianco.

