Michela Quattrociocche esplosione di seno e sensualità – FOTO

Michela Quattrociocche diverte il pubblico dopo il travagliato periodo della separazione dal calciatore Aquilani: sensualità e bellezza i suoi ingredienti di vita

Prestazione da 100 e lode per Michela Quattrociocche, l’attrice romana di fama nazionale in una nuova e struggente avvenuta dopo la triste separazione dal calciatore Alberto Aquilani.

31anni, classe ’88 vanta di un bagaglio di esperienze nel mondo della cinematografia, che l’hanno forgiata come attrice modello di stampo innovativo. Le apparizioni nei film “Scusa ma ti chiamo amore”, “Scusa ma ti voglio sposare” o “Natale a Beverly Hills” la vestono nel ruolo di protagonista assoluta della commedia comico-romantica.

Ma oggi Michela vive una seconda vita e superato il triste periodo della separazione decide di rifarsi una nuova vita con l’amato Giovanni. Un ragazzo conosciuto in palestra, all’Hotel Parco dei Principi di proprietà familiare. In compagnia del nuovo presunto amore, l’attrice scalda i motori ed è pronta a rilanciarsi più appariscente di prima.

Michela Quattrociocche in forma strepitosa: nuovo look in vista

La ripartenza per Michela Quattrociocche ha come base di principio già un nuovo amore. Paparazzata sulla sabbia mentre abbraccia e bacia in maniera rovente il nuovo gioiello di vita, l’attrice 31enne rinasce nel tutto il suo splendore estetico.

L’ultimo scatto sul profilo Instagram genera un’ondata di piacere tra i suoi fan. In quasi 6.000 apprezzano il suo meraviglioso primo piano in bianco e nero: “Challenge accepted”, sfida accettata per lei che si rilancia in bello stile, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Vlto rinnovato e irto di cute distesa e “giovane” per Michela Quattrociocche che può anche vantare di un tratto, formato super del suo enorme ed esplosivo seno, sgorgante sul lato sinistro, mentre lei rivolge lo sguardo struggente e profondo in direzione dei fan.

Una Michela sentimentale a sensuale fa dunque il pieno di vita e di likes tra i suoi 480mila followers, in trepida attesa di altri capitoli del suo nuovo e inedito look.

