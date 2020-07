Michelle Hunziker, la Foto challenge mostra tutte la sua bellezza

Michelle Hunziker pubblica una foto in bianco e nero per la challenge di solidarietà tra donne e incanta sfoggiando tutta la sua bellezza.

Michelle Hunziker accetta la challenge per solidarietà femminile contro il maschilismo e la violenza sulle donne pubblicando sui propri profili social una foto in bianco e nero in cui sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza nota a tutti.

“Insieme, sempre d’ora in poi!

È sempre stato il mio obbiettivo, il mio sogno… Donne che prendono per mano altre donne, aiutandole a stimarsi e a credere in se stesse, a volersi bene e a rendersi conto che sognare in grande si può, alzare sempre l’asticella e farcela ancora di più!!”, ha scritto Michelle mostrandosi in tenuta sportiva in montagna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Eleonora Pedron in costume fa impazzire: che lato B – Foto

Michelle Hunziker con i suoi “amici pelosi” conquista tutti

Oltre a mostrarsi con il marito Tomaso Trussardi, con le figlie Aurora, Sole e Celeste, con la mamma e gli amici, sui social, la Hunziker si mostra spesso in compagnia dei suoi cani a cui è estremamente legata e che le strappano sempre un sorriso. Sorriso che Michelle pubblicando foto come quella che vedete qui in alto strappa anche ai suoi followers che adorano vederla nella sua quotidianità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Anna Tatangelo, la buonanotte ai follower: sensualità ed eros. Bellezza – FOTO

Della bellezza di Michelle Hunziker ha recentemente parlato la figlia Aurora che, ricordando un episodio in cui misero a confronto la bellezza della madre con la sua, ospite del programma di Tv8 “Ogni mattina”, nella puntata del 21 luglio 2020, ha dichiarato: “Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina. Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi, non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter