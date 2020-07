Naike Rivelli, per la prima volta accade una cosa speciale – Foto

Naike Rivelli in posa su Instagram per una buona causa, l’attrice e influencer in una veste inedita: ecco lo scatto

E’ diventata famosissima ormai da tempo, non solo come figlia di Ornella Muti, ma anche per il suo ruolo di influencer sul web. Un ruolo interpretato sempre con grande anticonformismo, senso della provocazione e sensualità spettacolare. Una trasgressione che danza sempre sui limiti del lecito. Stiamo parlando, lo avrete capito, di Naike Rivelli. La 45enne tappezza di continuo il suo profilo Instagram di scatti particolarmente bollenti, con pose che lasciano senza fiato e mettono in mostra un fisico davvero da urlo.

