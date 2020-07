Nonno Giuseppe, studente più vecchio d’Italia, si laurea oggi a Palermo

Oggi a Palermo si laurea lo studente più vecchio d’Italia: 97 anni e una grandissima voglia di prendere anche la specialistica

Classe 1923, nonno Giuseppe Peternò all’età di 97 anni si laurea oggi in Lettere e Filosofia con una tesi in studi storici che verte sui luoghi simbolo della sua città: tra i luoghi trattati anche palazzo Steri sede del Rettorato universitario, a Palermo, dove avrà sede la discussione.

Giuseppe dall’alto dei suoi 97 anni ha avuto modo di conoscere da vicino moltissime delle vicissitudini storiche e politiche che hanno colpito nel bene e nel male il nostro Pese: ha conosciuto il fascismo, la guerra, la liberazione, il dopoguerra, gli anni della democrazia e delle lotte sociali.

È nato in una famiglia povera, come moltissime altre in quegli anni, che però gli ha insegnato il valore del lavoro e a portare a frutto i suoi obiettivi nella vita. Per questa ragione ha fatto il fattorino prima e poi ha lavorato in una birreria prima di conseguire, studiando con grandi sacrifici personali, il diploma di geometra a 31 anni. Il diploma lo ha portato così a diventare ferroviere alle Ferrovie dello Stato dove è rimasto fino alla pensione.

Giuseppe Paternò pensa già alla specialistica

Non avendo mai potuto studiare come desiderava in gioventù, una volta in pensione ha deciso di riaprire i libri e occuparsi di storia, la sua grande passione. Nel 2017 ha così deciso, a 94 anni, di iscriversi al corso di studi storici. Studente modello Giuseppe che durante questi tre anni ha conseguito una sfilza di 30 e lode esame dopo esame, percorso che concluderà oggi pomeriggio durante la discussione di laurea in cui è relatrice la professoressa Rossella Cancila.

Alla discussione e ai festeggiamenti presenti figli e nipoti che brinderanno con lui per il meraviglioso traguardo raggiunto e che lo vede come il più anziano studente italiano. Giuseppe ha già fatto sapere al rettore Fabrizio Micari che ora penserà alla laurea specialistica che si spera arriverà prima di aver compiuto un secolo di vita.

