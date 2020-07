Sara Croce mette all’angolo i follower con un vestitino speciale – Foto

Sara Croce è una delle bellezze più ammirate su Instagram, ennesimo regalo ai suoi fan con una foto in un vestitino davvero stupendo

La bellezza abbagliante di Sara Croce è già conosciuta da qualche anno. Giovanissima (classe 1998), la splendida bionda di Garlasco si è già fatta apprezzare, oltre che per il quarto posto a Miss Italia nel 2017, come Madre Natura a Ciao Darwin e come una delle punte di diamante di Paolo Bonolis ad Avanti un Altro, dove è una delle Bonas. Impossibile, davvero, non essere conquistati a prima vista dal suo fascino. Su Instagram vanta ormai quasi 750mila followers e la cosa del resto non sorprende.

