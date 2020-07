Stato d’emergenza: scuola, smart working. Gli effetti delle proroga

Stato d’emergenza prorogato fino al 15 ottobre. Quali sono gli effetti di questa estensione? Il premier Conte illustra le conseguenze

Dopo giorni di dubbi e discussioni in Parlamento, la maggioranza ha approvato la proposta di proroga dello stato d’emergenza. Oggi il Governo si prepara a varare in Consiglio dei ministri l’estensione oltre il 31 luglio, la nuova scadenza sarà il 15 ottobre. Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le conseguenze di questa proroga, tranquillizzando il popolo italiano ancora in tensione, il coronavirus ha cambiato le prospettive, il presente e il futuro di ognuno di noi.

Stato d’ emergenza, le conseguenze