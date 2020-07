È una delle ultime coppie rimaste a Temptation Island quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, giunti al falò di confronto. Su di loro Antonio Zequila sembra avere le idee chiare

La puntata di ieri sera di Temptation Island si è conclusa con il confronto finale tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane che ha lasciato il pubblico in sospeso. Se i due usciranno dal programma insieme o separati si saprà solo nella puntata finale di domani.

Una coppia che ha fatto discutere in questa edizione, in particolare il comportamento che Pietro ha attuato nei confronti della promessa sposa, arrivando persino a dichiarare di aver baciato -sviando le telecamere- una delle tentatrici.

La Elia sembra decisa a lasciarlo, anche dopo aver ascoltato spiacevoli commenti nei suoi riguardi, ma non è mai tutto come sembra, soprattutto in televisione e soprattutto a Temptation Island.

Il commento di Antonio Zequila su Antonella Elia e Pietro Delle Piane

A questo riguardo è intervenuto Antonio Zequila che ha passato diversi mesi rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip proprio insieme alla showgirl. Zequila ha dichiarato di non aver alcun dubbio sulla falsità dei due, che si sarebbero messi d’accordo per creare intrattenimento per lasciarsi e tornare poi insieme in un secondo momento.

“Lei fa televisione da anni, conosce i meccanismi e sa come attirare ascolti. Lui è solo il braccio delle sue idee“, aggiungendo come i due si stiano usando a vicenda. Lui, aspirante attore, sfrutta gli agganci della Elia. Lei, donna solitaria, lo terrebbe accanto a sè per semplice compagnia.

Non bisogna dimenticare pero’ che tra Zequila e la Elia non scorre buon sangue e la loro avventura al GF Vip ne ha dato prova. Che il suo commento sia stato solo provocato dall’astio provato nei confronti di Antonella? O esiste un fondo di verità?

