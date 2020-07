Tokyo de ‘ La Casa Di Carta’ pubblica un VIDEO bollente, fan stesi

Úrsula Corberó Delgado, l’attrice che ha impersonificato Tokyo ne ‘La casa di carta’, ha postato un video incredibile sui social.

Úrsula Corberó Delgado ha indossato i panni di Tokyo ne ‘La casa di Carta’. La performance della trentenne è stata spettacolare e ha conquistato il cuore di milioni di appassionati. Non a caso l’attrice è seguitissima sui social: il suo account vanta 20,1 milioni di follower. La sensualissima Úrsula è stata scelta come protagonista nel videoclip del nuovo singolo “Un dià / One Day” di Dua Lipa e J Balvin. Le due stelle musicali hanno voluto fortemente la presenza dell’icona nel loro video. La Corberó, poco fa, ha condiviso un estratto del filmato: la ragazza si muove con naturalezza e sensualità.

