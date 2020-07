Valentina Vignali alle Cinque Terre è un fuoco di passione – FOTO

Valentina Vignali alle Cinque Terre è un fuoco di passione. La giocatrice di basket ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato al mare

Valentina Vignali è uno dei personaggi più seguiti su Instagram degli ultimi anni. Ha raggiunto tantissimi traguardi, sia nella sua carriera che sui social. Due anni fa, infatti, organizzò una festa per festeggiare un milione di followers: ad oggi ne ha più di due milioni, che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.

Valentina Vignali in vacanza alle Cinque Terre, gli ultimi scatti sono da mancare il fiato

Valentina si sta godendo una vacanza alle Cinque Terre. Lei, così come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, sta invitando i suoi followers a goderci il nostro Paese in questo periodo storico in cui il turismo ne ha davvero bisogno. Infatti, a causa della pandemia mondiale che ci ha colpiti, quest’estate la nostra Italia ha avvertito un drastico calo di turisti. Per questo motivo, anziché andare all’estero, è giusto viaggiare nella nostra penisola e scoprire meraviglia che non avremmo mai visto e scoperto se avessimo potuto andare facilmente all’estero come fino ad un anno fa.

Le foto che sta pubblicando Valentina su Instagram sono la dimostrazione che viviamo nel Paese più bello del mondo. Abbiamo un mare spettacolare e dei paesaggi che sono delle vere e proprie cartoline: non abbiamo bisogno di andare all’estero, quando viviamo in un posto che ci offre panorami così spettacolari.