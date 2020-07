Aida Yespica è seguitissima sui social: la 38enne, poco fa, ha deliziato la platea del web con uno scatto provocante e bollente.

Aida Yespica è una modella e showgirl molto seguita e apprezzata dagli italiani. La classe 1982 ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 867mila follower. Dopo alcuni concorsi di bellezza in patria, la nativa di Barquisimeto si trasferì a Milano per dedicarsi alla carriera come modella. Yèspica, in questi anni, è stata testimonial di numerosissime marche; è stata protagonista di diversi video musicali e ha partecipato all’Isola dei famosi. Memorabili sono, infine, i suoi calendari in cui posava nuda. Aida, poco fa, ha condiviso uno scatto mostruoso su Instagram: la 38enne indossa un favoloso vestito con uno spacco molto profondo.

