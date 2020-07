Beautiful, anticipazioni puntata 31 luglio: Liam ha capito tutto?

Beautiful, anticipazioni: l’intreccio tra Liam, Steffy, Hope e Thomas prosegue tra sotterfugi e colpi di scena. Di chi sospetta Liam?

I triangoli amorosi tra i Forrester, gli Spencer e le Logan sono cosa nota a Beautiful, ma -da quando Thomas è tornato in città- il triangolo è diventato un quadrato. Alla festa in spiaggia di Steffy, Thomas ha drogato Liam per farlo sfigurare davanti ad Hope. Una mossa piuttosto fortunata, dato che Hope se ne è andata insieme a lui, lasciando via libera a Steffy. La notte di passione tra Steffy e Liam è stata un sogno ad occhi aperti per la ragazza, ma Liam non sembra essere dello stesso avviso.

Beautiful, anticipazioni: la gioia di Steffy non è destinata a durare

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Steffy, convinta che Liam si stia innamorando di nuovo di lei, rivelerà a Ridge e Thomas quanto successo la notte precedente. Liam però non condivide il suo entusiasmo e, anzi, si sente profondamente in colpa nei confronti di Hope, nonostante il loro matrimonio sia finito da un pezzo. Il giovane figlio di Bill Spencer non è mai stato una cima, ma ha capito che quella sera qualcosa è andato storto e adesso indaga sulle ragioni del suo comportamento singolare. I suoi sospetti cadono, giustamente, su Thomas. Come reagirà Steffy quando scoprirà che c’è suo fratello dietro a tutto questo?

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che un periodo piuttosto turbolento attende Thomas Forrester. Sempre più vicino a sposare Hope, il figlio di Ridge e Taylor inizia ad avere un po’ troppi segreti da nascondere. Ma succederanno anche cose al di là di ogni sua previsione, che lo turberanno nel profondo. Continuate a seguirci per scoprirlo!

