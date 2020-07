Belen Rodriguez, mostra il lato B insieme a un panorama paradisiaco – FOTO

Belen Rodriguez torna in Italia e mostra un lato B paradisiaco insieme ad uno panorama mozzafiato. La foto che infiamma il web.

Visualizza questo post su Instagram 🙏🏽 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 30 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

In piedi, di fronte ad un panorama spettacolare, di spalle e con un lato B assolutamente perfetto: con questi ingredienti, l’ultima foto pubblicata da Belen Rodriguez ha letteralmente mandato in til Instagram sbancando i social con migliaia di like e commenti di ogni tipo. Dai complimenti degli uomini a quelli delle donne, tutti s’inchinano di fronte all’indubbia bellezza della showgirl argentina, tornata ad essere la vera protagonista del gossip.

“Altro che madre natura, tu sei più bella di una stella”, “Perfetta, complimenti davvero”, “Che fisico”, “Nella prossima vita voglio essere Belen”, “Sei una meraviglia”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.

