Chiara Ferragni, lato B in primo piano. Mai visto così. E Fedez? Foto

Chiara Ferragni. L’influencer più famosa d’Italia pubblica sul suo profilo Instagram scatti meravigliosi delle sue vacanze targate Estate 2020

Pubblica una foto lei, il web si scatena. Questo è il dolce fardello della popolarità. Chiara Ferragni ne sa di certo qualcosa che della sua vita privata ne ha fatto uno show.

Il suo lavoro la porta ad usare Instagram come strumento privilegiato. Ogni post pubblicato le frutta decine di migliaia di euro. I contenuti sono molto importanti, le visualizzazioni devono aumentare, deve far parlare di sè ma mai annoiare o defidelizzare i fan.

Ha fatto molto discutere la sua scelta di postare scatti in giro per i musei italiani. Impennate di click e di visite prenotate per i luoghi dove è passata. Dobbiamo farcene una ragione, questo è il nuovo modo di comunicare. Se la Ferragni scatena i più giovani a seguire arte e cultura, allora ben venga. Tanto di cappello e un plauso a lei.

E’ in tour per il nostro paese ormai da settimane. Prima un giro alle Cinque Terre con sorelle al seguito, poi è ridiscesa per la Toscana, Lazio, fino ad arrivare in Puglia.

Del resto, Chiara non ha mai fatto mistero di amare profondamente il nostro Paese da Nord a Sud. Per le sue nozze scelse, per esempio, l’incantevole scenario della Sicilia e delle meraviglie barocche di Noto.

Chiara Ferragni, la nuova tappa della sua vacanza