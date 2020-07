Tra Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori non è sempre stato tutto rose e fiori, il rapporto clandestino del cantante con Ornella Muti fu la causa di una delle loro maggiori crisi

Adriano Celentano e Ornella Muti si incontrarono sul set del film “Il bisbetico domato” ma ben presto il loro rapporto si trasformò in ben altro. Tra i due, infatti, scoppiò la passione. Il cantante e l’attrice intrapresero una relazione clandestina alle spalle dei rispettivi compagni: Claudia Mori, legata a Celentano già dai primi anni ’60 e Andrea Facchinetti che divenne nell’88 marito di Ornella Muti.

La rivelazione e la giustificazione di Claudia Mori

I due tennero nascosta la relazione per diversi anni e altrettanti anni passarono prima che venne alla luce. Sorprendentemente a rivelarla fu proprio Adriano Celentano che decise di ammettere il proprio sbaglio pubblicamente. Il cantante ammise che la relazione con l’attrice provocò una crisi tra lui e Claudia Mori, ma che l’amore che li ha sempre legati permise loro di superarla. Anche Ornella Muti si prese le sue colpe, dichiarando come l’avventura con Adriano fosse stato l’unico tradimento commesso nella sua vita.

Claudia Mori, moglie di Celentano, in questa situazione ebbe una reazione inaspettata. Si prese infatti le colpe per quanto successo affermando che la sofferenza che in quel periodo aveva causato al compagno provocò in lui una reazione. Certo, quando si parla di reazione non si pensa immediatamente a un tradimento, ma secondo la Mori il cantante si sentiva profondamente solo e questo lo portò a buttarsi tra le braccia di un’altra donna.

