Coppia non riesce ad avere figli: il motivo è sorprendente

Una coppia è andata dalla ginecologa perché non riusciva ad avere figli. Con grande stupore, la dottoressa ha appreso che i due non avevano mai avuto rapporti sessuali

Il sito web inglese The Mirror ha dato la notizia che una coppia di sposi non riuscivano ad avere figli perché non avevano mai avuto rapporti sessuali. I due si sono recati dalla ginecologa a chiedere perché non avessero figli dopo molti anni di matrimonio. Oltre alla ginecologa, c’erano un’ostetrica di 59 anni, un’assistente e un’infermiera di nome Rachael Hearson. L’ostetrica ha scoperto con grandissimo stupore, ponendo delle domande sulla sessualità dei due coniugi, che non avevano la benché minima idea di cosa fosse un rapporto sessuale. Erano solo persuasi dall’assurda idea che per avere figli fosse sufficiente amarsi e sposarsi. La ginecologa ha iniziato a pensare di essere vittima di uno scherzo o di addirittura di qualche candid camera ma poi si è resa conto che i due sposi davvero non sapevano di dover fare sesso per procreare, magari pensando all’arrivo della cicogna o di trovare il proprio figlio sotto a un cavolo, come nelle migliori storie urbane. Nessuno ha dato una spiegazione così banale alla coppia, che paradossalmente si è ritrovata sposata con entrambe le persone che non hanno idea di come concepire un bebè.

La coppia pensava che per avere figli bastava sposarsi