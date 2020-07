Covid-19, il triste primato degli Stati Uniti | La situazione

Situazione drammatica negli Stati Uniti per quanto riguarda il numero di morti da Covid-19: i dati registrati nel Paese a stelle e strisce

I morti per Coronavirus negli Stati Uniti e in Brasile hanno superato rispettivamente le 150mila e le 90mila unità. Nel corso della giornata di mercoledì, negli Usa si è registrato il drammatico dato della media di un morto per Covid al minuto. Le persone decedute sono state 1.461, numeri più elevati dallo scorso 27 maggio, quando i morti arrivarono a 1.484. Si tratta del tasso di crescita più alto nel corso degli ultimi due mesi.

Inoltre è anche in sostenuta impennata durante gli undici giorni. Le infezioni più elevate si sono registrate in Arizona, California, Florida e Texas. Quest’ultimo stato è risultato quello con il maggior numero di vittime: 4.300. A seguire ci sono la Florida (2.900) e la California (2.700).

