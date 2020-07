In un incidente sulla provinciale 63 tra Crotone e Cutro, una donna di 56 anni ha perso la vita, ferite le amiche che viaggiavano con lei.

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla provinciale 63 tra Crotone e Cutro, in Calabria. Nell’impatto, una donna di 56 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni sull’accaduto, la vittima si trovava viaggiava insieme ad altre due donne a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone in un punto dove la carreggiata si restringe. Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 56enne, morta sul colpo. Le altre due donne sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Illesi, invece, il conducente del furgone e gli altri due occupanti del mezzo, una donna ed una bimba di 5 anni.

Un morto e due feriti gravi, questo il bilancio dell’incidente consumatosi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio, sulla strada provinciale 63 che collega Crotone a Cutro. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un’auto, una Citroen C1, si sarebbe scontrata contro un furgone, un Citroen Jumpy, in un punto dove la strada si restringe. A bordo dell’auto viaggiavano, tre donne, Rita Arena di 56 anni e le amiche di 49 e 69 anni, mentre sul furgone, oltre al conducente, vi erano una 35enne ed una bimba di 5 anni.

Sul luogo dell’incidente è arrivato immediatamente lo staff medico del 118 che non ha potuto fare nulla per la 56enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Le amiche della vittima sono state, invece, trasportate in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Illesi, invece, come riporta Fanpage, i tre occupanti del furgone che non avrebbero riportato lesioni.

Oltre ai soccorsi, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone, che hanno estratto dalle lamiere le due donne ferite ed hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale, ed i carabinieri di Cutro che si sono occupati dei rilievi del caso. Ancora da accertare la dinamica e le cause che hanno provocato l’impatto costato la vita alla donna di 56 anni.

Quello sulla provinciale 63 è il secondo incidente in poche ore sulle strade calabresi. Nella mattinata di ieri, due persone avevano perso la vita in uno schianto tra un’auto ed un furgone sulla statale 106 a Sellia Marina.