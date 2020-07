Denise Pipitone, come sarebbe oggi la bambina sparita a Marsala – FOTO

Denise Pipitone, il giorno della scomparsa, aveva 4 anni: oggi ne avrebbe 20. Diffusa la ricostruzione dai carabinieri del Ris del volto che avrebbe oggi la bambina.

Denise Pipitone è scomparsa a mezzogiorno del 1° settembre del 2004 mentre stava giocando fuori alla casa della nonna a Mazara del Vallo. La piccolina aveva appena 4 anni. La madre non si è mai rassegnata e in tutti questi anni ha continuato a cercare prove e soprattutto a scorgere la verità. Denise, oggi, avrebbe un aspetto completamente diverso. I carabinieri del Ris hanno realizzato un’elaborazione ricreando l’aspetto che potrebbe avere oggi.

L’aspetto che Denise Pipitone potrebbe avere oggi

La Procura di Marsala ha diffuso una fotografia che ritrae la ricostruzione dell’aspetto che Denise Pipitone potrebbe avere oggi. I carabinieri del Ris hanno effettuato la ricostruzione su richiesta dei pubblici ministeri che non hanno mai smesso di cercarla. La piccolina oggi avrebbe 20 anni. La bambina fu affidata alla nonna materna dalla stessa madre. Dopo l’allarme, i carabinieri e le forze dell’ordine cominciarono subito ad ispezionare appartamenti, auto e casolari ma non trovarono tracce. I media e programmi come ‘Chi l’ha Visto?’ dedicarono numerosi servizi e approfondimenti alla vicenda.

Dopo oltre quindici anni, non ci sono ancora colpevoli e non si sa ancora qual è stato il destino della piccola Denise. La famiglia non ha perso la speranza di poterla riabbracciare.

