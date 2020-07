Diletta Leotta, la camicetta bianca si sbottona, lei fa sognare – FOTO

Diletta Leotta, l’outfit della diretta fa sognare ad occhi aperti i suoi fan che impazziscono, poi arriva quella camicetta sbottonata ed è la fine

L’abbiamo sentita alla radio, vista a Sanremo con abiti meravigliosi, ma mai la sua bellezza è emersa come in questo ultimo periodo. Stiamo parlando di Diletta Leotta, la conduttrice televisiva più in voga del momento. La maggior parte dei ragazzi la adorano, ma non solo loro. La valletta del calcio è seguita su Instagram da 6,9 milioni di follower. Solare, energica, sorridente, con lei le partite diventano un vero e proprio spettacolo.

Diletta Leotta, quella camicia sbottonata manda in tilt