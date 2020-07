Eleonora Pedron è fantastica, vestitino e pieni nudi, dea – FOTO

Eleonora Pedron è sempre più bella in ogni sua foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: l’ennesima conferma in questa sua immagine

Visualizza questo post su Instagram Visione prospettica. Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 30 Lug 2020 alle ore 5:04 PDT

Splendida come non mai Eleonora Pedron. È come il buon vino, non solo teme il trascorrere del tempo, ma migliora anno dopo anno. Ne sono convinti gli stessi ammiratori che non perdono occasione per sottolineare la bellezza della loro beniamina. Da sempre l’aspetto fisico praticamente perfetto ha contraddistinto Eleonora. A partire da quando venne incoronata Miss Italia.

Da allora lavora nel mondo dello spettacolo facendo parlare di sé anche per relazione sentimentale con il campione di motociclismo Max Biaggi, storia da cui nacquero due figli. Lo scorso 13 luglio Pedron ha compiuto 38 anni. Per questa occasione il compagno Fabio Troiano ha postato una foto tramite il proprio profilo Instagram scrivendo una dedica d’amore per la donna.

Eleonora Pedron, gambe scoperte e piedi nudi nella sua recente FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🦀 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:34 PDT

Poche ore fa invece Eleonora ha pubblicato una nuova immagine. Uno scatto in cui appare all’interno di una camera da letto. Infatti si scorge sullo sfondo un letto. Sul lato sinistro invece vediamo la showgirl seduta su un divanetto scuro.

L’attrice indossa un vestitino, in cui vi è una parte superiore scura a tinta uniforme mentre quella inferiore è a fantasia. L’abito lascia scoperte le sue gambe meravigliose e i piedi. Un post che ha riscosso un bel successo tra i follower di Eleonora.

Visualizza questo post su Instagram gocce salate 💙 📷 @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 16 Lug 2020 alle ore 11:28 PDT

Basti pensare agli oltre 7mila 400 ‘like‘ e i quasi 100 commenti di apprezzamento.