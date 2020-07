Emily Ratajkowsky, appare sui social più sexy che mai provocando i follower con foto che evidenziano le sue forme

La bellissima modella statunitense, ammirata da ben 26,6 milioni di follower è comparsa su Instagram più provocante che mai. Nei suoi post infatti vediamo delle forme da urlo e una sensualità innata che fa impazzire i fan. Oltre 400.000 Like in poche ore. Nelle sue foto la modella 29enne, appare con indosso i costumi della sua linea personale Innamorata Woman disegnati personalmente da lei. E chi meglio di lei potrebbe indossare i modelli. Si tratta di una linea di bikini molto sexy, infatti sono davvero mini e lasciano poco spazio all’immaginazione. Sicuramente con questi scatti Emily suscita l’ammirazione di tutte le donne per il suo corpo scolpito, ma anche l’apprezzamento di tutti gli uomini che a guardano con occhi sognanti!

Emily torna mora per scattare i nuovi modelli della sua linea costumi, dopo il periodo di prova da bionda

Conosciuta da tutti come la mora sensuale, Emily a giugno fa un colpo di testa e cambia look diventa biondissima. Ma dietro a questa scelta potrebbe esserci una prova per un nuovo lavoro che vede la bella modella come testimonial. Dunque sarebbe per lavoro che Emily ha cambiato colore di capelli. Infatti la modella è testimonial di Kèrastase, e da gennaio 2021 sarà il volto della nuova campagna dedicata a prodotti esclusivamente per i capelli biondi.

Questo cambio look non è stato ben visto dai fan, molti l’hanno criticata. Tanto che a un certo punto la modella ha dovuto difendersi. Sulle le storie di Instagram ha scritto un messaggio rivolto a chi la criticava, dicendo di smetterla di dire alle donne cosa devono fare con i loro capelli. Ma ora finalmente è tornata la Emily di sempre sensuale e mora, certo per sua scelta e non per far contenti quelli che la criticavano. In ogni caso bionda o mora, come sempre Emily fa impazzire i suoi follower che la riempiono di complimenti.

