Federica Panicucci in barca, il vestito malizioso: sembra lungo ma non lo è – FOTO

Federica Panicucci stupisce i suoi tanti ammiratori pubblicando una foto sui social in cui è circondata dalla bellezza del mare

Federica Panicucci al tramonto mentre è distesa su una barca in mezzo al mare. È questa l’immagine che la nota e amata conduttrice televisiva regala ai suoi follower di Instagram. Federica si mostra in tutto il suo fascino e la sua bellezza mentre è avvolta da un morbido abitino che richiama le diverse sfumature dell’azzurro e del blu. I lunghi capelli, che l’hanno sempre caratterizzata, sono raccolti in una coda di cavallo e le ricadono dolcemente sulla spalla. Trucco impeccabile e pochi gioielli incorniciano una bellezza unica nel suo genere. La Panicucci ha lo sguardo sereno e rilassato mentre si gode la tranquillità di un tramonto in barca. Il vestito, in realtà lungo, si apre però in uno spacco che mette in evidenza le gambe invidiabili di Federica già ambrate grazie al caldo abbraccio dei raggi solari.

La carriera di Federica Panicucci