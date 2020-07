Giorgia Rossi sempre splendida : il suo viso è apoteosi di dolcezza – FOTO

Giorgia Rossi, la giornalista sportiva nativa di Roma incanta tutti i suoi fan su Instagram. I suoi scatti mentre lavora rivelano professionalità e grazia

Ormai è una certezza per tutti gli appassionati di calcio nostrani. I fan dello sport più bello del mondo hanno un motivo in più per seguire il dopo partita: godere della professionalità e della bellezza di una giornalista capace come Giorgia Rossi.

Classe 1987, romana, per lei far coesistere sport e lavoro non è mai stato un problema, bensì una necessità. Il calcio era nel suo destino quando, da piccolissima, appena varcate per la prima volta le porte dello stadio, ha sentito quel brivido che solo una forte passione può portare. Così è stato per la Rossi.

E’ stata al comando del programma Mondiali di Russia 2018 su Canale 5. Il 2020 e il Covid ci hanno portato via gli Europei e non abbiamo potuto godere dei match che si sarebbero dovuto disputare quest’estate. Poco male, tutto rimandato all’anno prossimo, siamo sicuri che la giornalista sportiva ci sarà. Nel frattempo l’abbiamo ritrovata al timone di Pressing per la ripresa del campionato di Serie A.

Giorgia Rossi, quello sguardo che rapisce ed incanta