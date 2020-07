Giro d’Italia 2020: svelato il nuovo percorso, 21 le tappe

Il Giro d’Italia si svolgerà dal 3 al 25 ottobre, partenza da Monreale e arrivo a Milano, 3579 km con circa 45mila metri di dislivello

Il Giro d’Italia meets Sicilian Region President: Nello Musumeci | Il Giro d’Italia incontra il Presidente della @Regione_Sicilia: Nello Musumeci #GiroDay pic.twitter.com/uylkekslWO — Giro d’Italia (@giroditalia) July 30, 2020

A maggio l’Unione Ciclistica Internazionale aveva comunicato il calendario provvisorio del Giro d’Italia 2020, stilato in seguito all’emergenza sanitaria del Covid-19, che ha portato allo stravolgimento delle manifestazioni.

Ora è uscito ufficialmente il nuovo calendario presentato oggi alla stampa internazionale. Il percorso del Giro d’Italia 2020 sarà di 3579 km, con circa 45mila metri di dislivello. L’edizione numero 103 del Giro d’Italia vedrà 3 cronometro individuali (per un totale di 64,7 km), 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, occhio alla concorrenza per due attaccanti

Il Giro d’Italia 2020, che per la prima vola si svolgerà tra il 3 e il 25 ottobre e partirà dalla Sicilia con la cronometro individuale Monreale-Palermo di 15 km. Altre tre tappe in Sicilia e una in Calabria prima dell’arrivo a Matera da cui si ripartirà per raggiungere la Puglia. Quindi l’Abruzzo con la novità dell’arrivo in salita a Roccaraso dopo una frazione appenninica impegnativa (da San Salvo), che prevede oltre 4mila metri di dislivello.

Le ultime due settimane rimangono invariate rispetto a quelle già presentate a maggio tranne la partenza della tappa 10 che muoverà da Lanciano (Toscana). Saranno 7 gli arrivi in salita. Frazione conclusiva, con una prova contro il tempo, da Cernusco sul Naviglio a Milano che per la 78esima volta ospiterà l’ultima tappa.

Le tappe

The Giro d’Italia meets Italian Minister for Youth and Sport: Vincenzo Spadafora | Il Giro d’Italia incontra il Ministro delle politiche giovanili e dello Sport: @vinspadafora pic.twitter.com/BQ7z5bY55q — Giro d’Italia (@giroditalia) July 30, 2020

1) 3 Ottobre: Monreale – Palermo (crono individuale) km 15

2) 4 Ottobre: Alcamo – Agrigento km 150

3) 5 Ottobre: Enna – Etna km 150

4) 6 Ottobre: Catania – Villafranca Tirrenia km 140

5) 7 Ottobre: Mileto – Camigliatello Silano km 225

6) 8 Ottobre: Castrovillari – Matera km 188

7) 9 Ottobre Matera – Brindisi km 143

8) 10 Ottobre: Giovinazzo – Vieste km 200

9) 11 Ottobre: San Salvo – Roccaraso km 208

RIPOSO 12 Ottobre

10) 13 Ottobre: Lanciano – Tortoreto km 177

11) 14 Ottobre: Porto Sant’Elpidio – Rimini km 182

12) 15 Ottobre: Cesenatico – Cesenatico km 204

13) 16 Ottobre: Cervia – Monselice km 192

14) 17 Ottobre: Conegliano – Valdobbiadene (crono) km 34

15) 18 Ottobre: Rivolto – Piancavallo km 185

RIPOSO 19 Ottobre

16) 20 Ottobre: Udine – San Daniele del Friuli km 229

17) 21 Ottobre: Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio km 203

18) 22 Ottobre: Pinzolo – Laghi di Cancano km 207

19) 23 Ottobre: Morbegno – Asti km 251

20) 24 Ottobre: Alba – Setriere km 198

21) 25 Ottobre: Cernusco sul Naviglio – Milano (crono) km 15,7

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter