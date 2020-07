Gracia De Torres, la naufraga strepitosa con solo il perizoma. Reggiseno sparito – FOTO

Gracia De Torres, la naufraga è assolutamente strepitosa con solo il perizoma. Il lato B è il più bello di Instagram e il reggiseno sparisce, foto.

Visualizza questo post su Instagram Holissss Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres) in data: 30 Lug 2020 alle ore 9:15 PDT

Il fondoschiena di Gracia De Torres continua ad essere uno dei più belli di Instagram. Dopo aver fatto sognare il pubblico dell’Isola dei Famosi che ha ammirato la sua bellezza da naufraga e i telespettatori di Ciao Darwin di cui è stata una protagonista, la spagnola Gracia De Torres incanta incollando gli occhi dei suoi followers allo schermo degli smartphone.

“Sei bellissima”, “Sei la perfezione”, “Sei strafiga, fondoschiena da urlo”, “Meravigliosa”, “sempre più bella”, le scrivono i fans italiani che, dopo l’Isola dei Famosi, hanno continuato a seguirla con tantissimo affetto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Belen Rodriguez, mostra il lato B insieme a un panorama paradisiaco – FOTO

Gracia De Torres, il segreto del fondoschiena perfetto

Il fondoschiena della De Torres ha sempre creato molte discussioni. Sin dalla sua permenenza sull’Isola dei Famosi, in molti si sono chiesti se il fondoschiena fosse naturale o meno. A svelare tutta la verità è stata proprio la spagnola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Emma Marrone è un fuoco: vestitino a fiori, sale la pressione – FOTO

“Onestamente ho cose più importanti a cui pensare nella mia vita. Ho detto che il mio lato b è naturale. Non ho nulla contro la chirurgia plastica, sono anche andata da un chirurgo plastico per rifarmi il seno (poi non l’ho fatto) per il mio lavoro. Se fossi rifatta non avrei nessun problema a dirlo. Adesso però basta,sono venuta qui ho risposto educatamente alle vostre domande. Va bene tutto ma sempre con rispetto. Non posso passare la mia vita a dimostrare che il mio …. è normale”, ha dichiarato nel 2016 in una puntata di Pomeriggio 5.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter